Pregled - šport, 27. 1. (sobota)

KULM - Slovenski smučarski skakalec Timi Zajc je na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu osvojil bron. Čeprav je imel po prvih dveh serijah kar 12,3 točke naskoka pred svetovnim rekorderjem Avstrijcem Stefanom Kraftom, se mu nastop v tretji seriji ni posrečil. Zmagal je Kraft s prednostjo 4,7 točke. Zaradi težav z vetrom četrte serije ni bilo. Kraft je pred domačimi navijači po le eni današnji seriji osvojil prvi naslov na SP v poletih. Srebro je pobral Nemec Andreas Wellinger, ki je na zmagovalni oder napredoval s četrtega mesta po prvem dnevu, Zajc, ki je imel precej slabše razmere kot Kraft in Wellinger, pa je nazadoval na tretje mesto. Lovro Kos je zasedel peto mesto. Domen Prevc je bil 14., Peter Prevc pa 26.

LJUBNO - Avstrijka Eva Pinkelnig je zmagovalka tekme za svetovni pokal smučarskih skakalk na Ljubnem ob Savinji. Drugo mesto je pred domačimi navijači osvojila vodilna skakalka to zimo, Slovenka Nika Prevc, ki je zaostala slabih sedem točk. Dober slovenski uspeh je s petim mestom dopolnila Nika Križnar.

V finalu so bile od Slovenk še Katra Komar na 11. mestu, Tina Erzar na 17., Taja Bodlaj na 20. in Jerica Jesenko na 28. V prvi seriji so izpadle Ajda Košnjek, Urša Vidmar in Živa Andrič.

CORTINA D'AMPEZZO - Norvežanka Ragnhild Mowinckel je zmagovalka drugega smuka v dveh dneh v Cortini d'Ampezzo za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Na drugo mesto se je kot 26. na startu zavihtela Američanka Jacqueline Wiles ter se uvrstila pred Italijanko Sofio Goggia. Slovenka Ilka Štuhec je bila 19., potem ko je bila v petek 21.

GARMISCH PARTENKIRCHEN - Teden dni po zmagah Cypriena Sarrazina na dveh smukih v Kitzbühelu je danes v Garmisch-Partenkirchnu navdušil še en Francoz. Nills Allegre je zmagal na superveleslalomu. To je bila njegova prva zmaga v svetovnem pokalu alpskih smučarjev v karieri. Slovenca Martin Čater in Miha Hrobat nista osvojila točk, tekmo sta končala na 46. oziroma 55. mestu.

SIMONHÖHE Paralelni veleslalom svetovnega pokala v avstrijskem Simonhöheju je bil za slovenske deskarje podobno uspešen kot tekma na Rogli pred dvema dnevoma. Tokrat so se sicer trije uvrstili v izločilne boje, a stopničke so se spet izmuznile. Najboljši je bil Tim Mastnak, ki je zasedel sedmo mesto. Žan Košir je bil enajsti, Gloria Kotnik pa 15.Rok Marguč je obstal v kvalifikacijah, zasedel je 19. mesto.

LJUBLJANA - Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo med 14. in 17. marcem v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu merila v skupini 1 s Španijo, Brazilijo in Bahrajnom. To je postalo jasno po današnji zmagi Egipta na afriškem prvenstvu. Prizorišče turnirja sicer še ni znano. V kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, pa se bo pomerila proti Švici, je ob robu dogajanja na EP danes določil žreb v Kölnu. Slovence prvi dvoboj proti Švicarjem predvidoma čaka 8. ali 9. maja v domači dvorani, povratni obračun pa tri dni kasneje v Švici.

GOA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je svoje nastope na močnem turnirju v indijski Goi končal v osmini finala. V obračunu klubskih soigralcev pri Saarbrücknu, ki se poznata do potankosti, ga je s 3:2 premagal Nemec Patrick Franziska, s katerim imata vedno izenačene in negotove dvoboje.Takšen je bil tudi tokrat, 28. igralec sveta je proti 15., na katerem je Jorgić, vodil z 2:0, Hrastničan je izenačil, 31-letni Nemec pa je bil v odločilnem boljši z 11:5.

MELBOURNE - Belorusinja Arina Sabalenka je zmagovalka uvodnega teniškega turnirja sezone za grand slam, odprtega prvenstva Avstralije. V finalu Melbourna je po uri in 16 minutah igre s 6:3 in 6:2 premagala Kitajko Qinwen Zheng. Sabalenka, druga igralka sveta, je ubranila naslov v Melbournu in osvojila svoj drugi naslov za grand slam. S tem je postala prva igralka po rojakinji Viktoriji Azarenki z ubranjenim naslovom v Avstraliji. Za Beloruisnjo, je bil to tretji finale na največjih turnirjih, drugi zaporedni po OP ZDA septembra lani. Sabalenka letos v Melbournu ni oddala niti niza, pred finalom je tekmicam povprečno na niz oddal zgolj tri točke. Tudi danes je tekmici dopustila le pet iger.

PODGORICA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 18. krogu liga Aba izgubili s Studentskim centrom z 78:82 (25:22, 46:40, 60:61).

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 45. kroga lige ICEHL premagali Innsbruck s 5:2. a domače so danes zadeli Ville Leskinen dvakrat, Maris Bičevskis, Žiga Mehle in Toneli Ronkainen.