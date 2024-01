Poslanci koalicije in opozicije glede stanja v domovih za starejše na nasprotnih bregovih

Ljubljana, 26. januarja - DZ na izredni seji na zahtevo SDS razpravljal o razmerah v domovih starejših občanov. SDS je pripravila priporočila vladi za izboljšanje stanja. V koaliciji in vladi so zatrjevali, da so že sprejeli ukrepe za izboljšanje stanja, opozicija pa je trdila, da ne v zadostni meri. Ker je priporočila zavrnil matični odbor, DZ danes o njih ni glasoval.