Izredna seja DZ o stanju v domovih za starejše prihodnji petek

Ljubljana, 19. januarja - Kolegij predsednice DZ je danes določil dnevni red januarske redne seje DZ, ki se bo začela 29. januarja, na njej pa bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025. Izredna seja DZ o stanju v domovih za starejše, ki so jo zahtevali v SDS, pa bo tri dni prej, in sicer 26. januarja, so sklenili.