V začetku tedna stavka zaposlenih na upravnih enotah

Ljubljana, 28. januarja - Zaposleni na upravnih enotah bodo v začetku prihodnjega tedna stavkali. Po podatkih sindikata državnih organov so se za stavko odločili javni uslužbenci 41 od skupno 58 upravnih enot. Na 26 upravnih enotah, vključno z ljubljansko in mariborsko, bodo stavkali od ponedeljka do srede, na 15 pa bo stavka le en dan, v večini primerov v sredo.