V svetu pozdravili sodbo ICJ glede Gaze, EU pričakuje takojšnjo uresničitev

Bruselj/Ankara/Madrid/Teheran, 26. januarja - EU pričakuje takojšnjo uresničitev odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ), so ob današnji sodbi ICJ, da mora Izrael preprečiti genocid v Gazi in omogočiti dobavo humanitarne pomoči v enklavo, sporočili iz Bruslja in poudarili, da so odredbe ICJ za pogodbenice zavezujoče. Več držav, med njimi Turčija, Španija in Iran, je odločitev ICJ pozdravilo.