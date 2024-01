Netanjahu obtožbe proti Izraelu glede genocida v Gazi označil za nezaslišane

Tel Aviv, 26. januarja - Obtožbe Južne Afrike proti Izraelu glede izvajanja genocidnih dejanj v Gazi so nezaslišane, je po današnji odločitvi Meddržavnega sodišča (ICJ), da mora Izrael preprečiti genocid v Gazi in omogočiti dobavo humanitarne pomoči v enklavo, izjavil izraelski premier Benjamin Netanjahu. Dodal je, da bo Izrael nadaljeval vojno v Gazi do popolne zmage.