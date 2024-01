Hamas sodbo ICJ vidi kot prispevek k izolaciji Izraela

Gaza/Ramala, 26. januarja - Sodba Meddržavnega sodišča (ICJ), v skladu s katero mora Izrael preprečiti genocid v Gazi in omogočiti dobavo humanitarne pomoči v enklavo, prispeva k izolaciji Izraela in razkritju njegovih zločinov, je v odzivu na sodbo sporočilo palestinsko islamistično gibanje Hamas. Sodbo so pozdravile tudi palestinske oblasti na zasedenem Zahodnem bregu.