V TNP pri obnovi kalov odkrili 6500 let staro jelko

Tolmin/Bled, 28. januarja - V okviru obsežnega projekta VrH Julijcev, ki ga je vodil javni zavod Triglavski narodni park (TNP), so pri obnovi kalov na primorski strani parka odkrili večje kose jelke. To je bilo nenavadno, saj ta drevesa na tem območju že dolgo ne rastejo več. Konec lanskega leta opravljena analiza je pokazala, da je jelka stara več kot 6500 let.