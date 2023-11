Petletni projekt VrH Julijcev prinesel izboljšanje sodelovanja in konkretne ukrepe

Bled, 30. novembra - Petletni projekt VrH Julijcev je prinesel izboljšanje sodelovanja med devetimi partnerji projekta ter konkretne ukrepe za izboljšanje stanja izbranih zavarovanih vrst in njihovih življenjskih prostorov na območjih Nature 2000 in Triglavskega narodnega parka. Rezultate projekta so partnerji predstavili na današnji zaključni konferenci na Bledu.