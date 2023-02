Na planinah Triglavskega narodnega parka začeli z obnovo kalov

Idrija, 14. februarja - Javni zavod Triglavski narodni park v okviru večletnega projekta VrH Julijcev obnavlja 17 kalov na 13 gorskih pašnikih in planinah. S tem bodo zagotovili večjo stalnost površinske vode na planinah za napajanje živine in izboljšali življenjski prostor za dvoživke. Dela bodo končana do jeseni.