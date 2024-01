Fides neudeležbo vlade razume kot umik iz stavkovnih pogajanj

Ljubljana, 26. januarja - V Fidesu so ob 12. uri na stavkovnih pogajanjih zaman čakali predstavnike vladne strani, hkrati pa so brez Fidesa potekala pogajanja v okviru plačnega stebra za zdravstvo. Takšno ravnanje vlade v Fidesu razumejo kot umik vlade iz pogajanj. Menijo, da bi lahko stavkovna in stebrna pogajanja potekala istočasno, saj jih vodita dve pogajalski skupini.