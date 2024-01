V UKC Ljubljana prvi v Sloveniji izvedli uspešno vstavitev elektrod za globoko možgansko stimulacijo bolniku s sindromom tikov

Ljubljana, 28. januarja - Konec lanskega leta so v UKC Ljubljana prvi v Sloveniji izvedli uspešno operacijo sindroma tikov oz. Tourettovega sindroma. Bolniku je ekipa nevrokirurgov in nevrologov vstavila elektrode za globoko možgansko stimulacijo. Odgovor na stimulacijo je pri prvem pacientu izjemen, so sporočili z UKC, kjer v kratkem načrtujejo izvedbo drugega posega.