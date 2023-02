Kirurgi v UKC Ljubljana med prelomno operacijo čeljusti bolnici pomagali s 3D-tehnologijo natisnjenimi vsadki

Ljubljana, 6. februarja - Na Kliničnem oddelku za maksilofacialno in oralno kirurgijo UKC Ljubljana so decembra zdravniki prvič v Sloveniji in tudi širše v tem delu Evrope operirali bolnico s hudo skeletno čeljustno nepravilnostjo z uporabo posebej zanjo prilagojenih vsadkov in vodil, ki so jih natisnili s 3-D tehnologijo, so poročali v internem časopisu UKC Ljubljana.