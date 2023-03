V UKC Ljubljana opravili že 1000 posegov s pomočjo robotskega sistema

Ljubljana, 9. marca - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so od sredine leta 2018, ko so začeli izvajati posege, pri katerih kirurgom pomaga robotski sistem, na področju abdominalne kirurgije in urologije opravili že 1000 tovrstnih posegov. Ob tem poudarjajo, da je robotska kirurgija upravičila vsa pričakovanja in jih na nekaterih področjih tudi presegla.