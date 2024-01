Vlada potrdila spremembe stavkovnega sporazuma z visokošolskim sindikatom

Ljubljana, 25. januarja - Vlada je danes potrdila spremembe in dopolnitve stavkovnega sporazuma, ki ga je z visokošolskim sindikatom sklenila julija lani. Za podpis je pooblastila ministra za javno upravo Franca Propsa, ministra za finance Klemna Boštjančiča in ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papič, so sporočili po seji vlade.