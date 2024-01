ZSSS poziva zdravnike k zakoniti stavki in zagotavljanju minimuma delovnega procesa

Ljubljana, 25. januarja - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) poziva stavkajoče zdravnike, naj stavkajo zakonito in zagotavljajo minimum delovnega procesa, kamor sodi tudi pravočasno potrjevanje upravičenosti zadržanosti od dela. V nasprotnem primeru je ogroženo zdravje in ekonomska ter socialna varnost prebivalcev Slovenije, so zapisali v sporočilu za javnost.