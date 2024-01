Britanska muzeja bosta Gani vrnila izropane kraljeve zaklade

London/Akra, 27. januarja - Britanski muzej ter Muzej Viktorije in Alberta bosta Gani vrnila zlate in srebrne predmete, ki so jih v kolonialnih časih odnesli iz ganske kraljeve palače Asante. Dogovor prihaja v času, ko številni muzeji po svetu afriškim državam vračajo predmete, ki so si jih prisvojile nekdanje evropske kolonialne sile.