Nemčija Nigeriji vrnila prve bronaste umetnine

Abuja, 20. decembra - Nemčija je danes ob veliki mednarodni pozornosti Nigeriji uradno vrnila prvih 20 bronastih umetnin. Slovesne predaje v nigerijski prestolnici Abuja sta se udeležili nemška zunanja in kulturna ministrica Annalena Baerbock in Claudia Roth. Vrnjeni predmeti, ukradeni v kolonialnih časih, so bili dolgo časa del zbirk petih nemških muzejev.