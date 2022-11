Umetnine iz Benina združene na digitalni platformi

Berlin, 14. novembra - Umetniški zakladi, ki so nekdaj krasili kraljevo palačo Kraljevine Benin in so bili predmet kraje v kolonialnem obdobju, trenutno pa so raztreseni po muzejih in zbirkah po svetu, so po 125 letih prvič ponovno združeni. Platforma Digital Benin, ki je zaživela minili teden, vsebuje podatke o 5246 predmetih iz 131 muzejev po vsem svetu.