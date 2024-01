Na konferenci o čipih tudi o vse večjih potrebah po diplomantih elektronike

Ljubljana, 25. januarja - V sredo je v Ljubljani potekala druga slovenska konferenca o čipih in polprevodnikih SLO-chip 2024. Na njej so predstavili najnovejše raziskovalne in razvojne dosežke ter aktualne izzive pri zasnovi, izdelavi in preizkušanju elektronskih vezij in sistemov. Izpostavljene so bile tudi vse večje potrebe gospodarstva po diplomantih elektronike.