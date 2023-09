Nacionalni strateški načrt za digitalno desetletje s 93 ukrepi

Ljubljana, 8. septembra - Osnutek nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje, ki ga je pod okriljem ministrstva za digitalno preobrazbo pripravila medresorska delovna skupina, prinaša 93 ukrepov na štirih temeljnih področjih. To so digitalne kompetence, infrastruktura, preobrazba gospodarstva in javne storitve. Načrt bodo sproti prilagajali.