EU s Skupnim podjetjem za čipe

Bruselj, 1. decembra - Evropska komisija je danes uradno ustanovila Skupno podjetje za čipe, ki bo po njenih navedbah okrepilo evropski polprevodniški ekosistem in utrdilo vodilni položaj Evrope na tehnološkem področju. Premostilo bo vrzel med raziskavami, inovacijami in proizvodnjo ter tako olajšalo komercializacijo inovativnih zamisli, so sporočili iz Bruslja.