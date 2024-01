Britanski kmetje s strašili protestirali proti ravnanju supermarketov

London, 22. januarja - Britanski pridelovalci sadja in zelenjave so nasproti britanskega parlamenta postavili 49 strašil, ki predstavljajo 49 odstotkov kmetov, ki pravijo, da so blizu opustitvi kmetijske dejavnosti. Kmetje s strašili protestirajo proti po njihovi oceni nepoštenemu ravnanju šestih največjih verig supermarketov v Veliki Britaniji.