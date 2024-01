Izraelske sile ob obstreljevanju Gaze odredile evakuacijo več kot 500.000 ljudi

Gaza, 24. januarja - Izraelske sile nadaljujejo intenzivno bombardiranje mesta Han Junis v južnem delu Gaze, ob tem pa so ponoči ukazale evakuacijo skoraj 90.000 prebivalcev in 425.000 razseljenih ljudi, ki so v mesto pribežali iz drugih delov palestinske enklave, so sporočili Združeni narodi. Ob tem znova opozarjajo, da v Gazi ni več varnih območij za civiliste.