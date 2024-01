Dnevnik o moškem zaporu Dobrunje (24. 1.)

Ljubljana, 23. januarja - Miha Turk v komentarju Še zapor nam ne gre po predpisih piše o materialu z gradbišča novega zapora Dobrunje, ki so ga do prejšnjega tedna odlagali na travnik v bližini hiš na Litijski cesti, kljub temu, da je okoljska inšpekcija novembra izdala odločbo, da je to nezakonito. Avtor opozarja, da je izigravanje predpisov v gradbeništvu običajno.