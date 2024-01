Večer o infrastrukturnih investicijah (24. 1.)

Maribor, 23. januarja - Timotej Milanov v komentarju Kdo bo prerezal trak piše o državnih investicijah v infrastrukturo, ki so ključni za vsakokratno oblast, saj gre za projekte, ki so vidni in po katerih si politike zapomnimo. Avtor meni, da pa gre v večini za večletne projekte, sofinancirane z evropskimi sredstvi, torej je zasluga politikov za gradnjo res vprašljiva.