Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 1.)

Ljubljana, 23. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o kriminalistih, ki so izvajali obširne operativne aktivnosti na širšem območju Policijskih uprav Ljubljana, Celje, Kranj in Nova Gorica, preiskujejo namreč sume kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije. Poročale so tudi o zvišanju minimalne bruto plače v Sloveniji za 4,2 odstotka.