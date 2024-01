Palestinski veleposlanik v Avstriji: Dogajanje v Gazi je izziv za človeštvo in mednarodni red

Ljubljana, 23. januarja - Kar se dogaja v Gazi, ni izključno problem Palestincev, temveč izziv za človeštvo in na pravilih temelječ mednarodni red, je danes v Ljubljani povedal Salah Abdel Šafi, palestinski veleposlanik v Avstriji, pristojen tudi za Slovenijo in Hrvaško. Ob tem je pozdravil prizadevanja Slovenije za rešitev dveh držav in priznanje palestinske države.