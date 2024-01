Fajon v Davosu pozvala k čimprejšnjemu miru v Gazi in rešitvi dveh držav

Davos, 17. januarja - Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) v švicarskem Davosu poudarila nujnost takojšnjega končanja vojne na območju Gaze in zaščite tamkajšnjih civilistov. Ob tem se je zavzela za dostavo humanitarne pomoči v enklavo in pozvala k dogovoru o mirovnem načrtu za rešitev dveh držav, so sporočili z MZEZ.