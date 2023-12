Golob: Izrael v Gazi prekoračil pravico do samoobrambe

Ljubljana, 18. decembra - Izrael ima pravico do samoobrambe, vendar je to čemur smo danes priča v Gazi, prekoračitev te pravice, je danes v odgovoru na poslansko vprašanje na seji DZ izjavil predsednik vlade Robert Golob. Opozoril je na katastrofalne humanitarne razmere v Gazi in poudaril, da mora biti mednarodna skupnost pripravljena na obdobje, ki bo sledilo spopadom.