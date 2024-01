Zveza organizacij pacientov prejema vse več pritožb pacientov in zahteva javno objavo navodil stavkajočim zdravnikom

Ljubljana, 23. januarja - Zveza organizacij pacientov Slovenije, ki prejema vse več pritožb, prošenj in odzivov pacientov o težavah, ki so jim priča v času zdravniške stavke, zahteva javno objavo navodil stavkajočim zdravnikom. Ob tem zveza opozarja na "neetično zlorabo pacientov v boju za denar" in neukrepanje oblasti pri odhodih zdravnikov iz javnega v zasebno zdravstvo.