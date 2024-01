Na regijskem srečanju SOS opozorili na naraščanje stroškov občin

Ilirska Bistrica, 23. januarja - Župani Obalno-kraške in Primorsko-notranjske regije so na regijskem srečanju SOS v Ilirski Bistrici ocenili, da povišana povprečnina, ki so jo občine izpogajale z državo, ne bo zadoščala za nova bremena, ki so jim bila naložena. Zato menijo, da je treba z državo odpreti pogovore za dodatne vire, je povedal predsednik SOS Vladimir Prebilič.