Kandidat za ministra Props: Moje prioritete bodo plače v javnem sektorju in ohranjanje kadrov

Ljubljana, 5. decembra - Kandidat za ministra za javno upravo Franc Props je med prednostnimi nalogami naštel plače v javnem sektorju, izboljšanje delovnih pogojev in ohranjanje kadrov, je povedal pred odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Med cilji je naštel tudi spremembo zakona o upravnem postopku, da bo postal "jasen in pregleden".