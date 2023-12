Sindikati javnega sektorja vladi sporočili, da je čas za izpolnitev danih zavez

Ljubljana, 7. decembra - Na shodu pred vlado so se opoldne zbrali predstavniki zaposlenih iz različnih delov javnega sektorja in vladi sporočili, da je dovolj praznih obljub in je čas, da dane zaveze končno izpolni. Pričakujejo uskladitev plač z inflacijo in odpravo plačnih nesorazmerij. Če dogovora ne bo, pa napovedujejo, da se bodo drugič zbrali še v večjem številu.