Ljubljana, 24. januarja - V Centru urbane kulture Kinu Šiška bo nocoj premierna uprizoritev predstave Čipka, prvo tkanje: Lok. V njej nastopajo štirje plesalci in glasbeniki iz Slovenije, Portugalske in Češke: Gregor Luštek, Kristyna Peldova, Kristijan Krajnčan in Eduardo Raon.