Zavod Exodos predstavlja dvoletne produkcije in projekt Share

Ljubljana, 2. novembra - V Zavodu Exodos Ljubljana so pred leti zagnali mednarodni projekt kreativne moči umetnosti Share, ki povezuje celine Afriko, Bližnji vzhod in Evropo. Nekaj projektov, nastalih v sklopu Share, tudi v sodelovanju s slovenskimi umetniki Gregorjem Luštkom, Žiganom Krajnčanom in Borutom Bučinelom, bo v Ljubljani moč ujeti v naslednjih dneh.