Mol objavila ponovljeni razpis za direktorja Kina Šiška

Ljubljana, 15. januarja - Mestna občina Ljubljana (Mol) je ponovno objavila razpis za direktorja Kina Šiška. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kandidate za prosto delovno mesto zbira do 25. januarja. Nov razpis so objavili po tem, ko na prejšnjem vodjo tega javnega zavoda niso izbrali.