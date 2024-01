Pregled - šport, 22. 1. (ponedeljek)

KÖLN - Rokometaši Francije so se na evropskem prvenstvu v Nemčiji uvrstili v polfinale. V tretji tekmi drugega dela prvenstva so s 33:28 premagali Avstrijo, ki jo kot selektor vodi Slovenec Aleš Pajovič. Na preostalih današnjih tekmah skupine 1 so Islandci premagali Hrvate s 35:30, domačini Nemci pa so bili boljši od Madžarov s 35:28.

MELBOURNE - Španec Carlos Alcaraz je dobro formo potrdil tudi v osmini finala teniškega odprtega prvenstva Avstralija. Drugi nosilec je Srba Miomirja Kecmanovića odpravil s 6:4, 6:4 in 6:0. Njegov naslednji tekmec v sredo bo Nemec Alexander Zverev. Napredoval je tudi dvakratni polfinalist Melbourna, Rus Danil Medvedjev, uspešen je bil tudi deveti nosilec, Poljak Hubert Hurkacz

RIJAD - V Savdski Arabiji se je končal turnir, ki je dal zmagovalca italijanskega nogometnega superpokala. V finalu v Rijadu sta igrala Napoli in milanski Inter, uspešnejši pa je bil slednji z 1:0.

CAGLIARI - Nekdanji izjemni italijanski nogometaš Luigi Gigi Riva je umrl po srčnem infarktu, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa. Riva, ki so ga po nedeljskem srčnem napadu sprejeli v bolnišnico v Cagliariju, danes pa je preminil, je bil star 79 let. Riva, ki je za italijansko reprezentanco med letoma 1965 in 1974 dosegel 35 golov na 42 tekmah, je še danes najboljši strelec v zgodovini italijanske izbrane vrste.

GANGVON - S superveleslalomom in alpsko kombinacijo se je začel smučarski program na olimpijskih igrah mladih v Gangvonu. Za lep uspeh je poskrbel Miha Oserban, ki je bil v kombinaciji četrti. Kolajno je zgrešil za šest stotink sekunde.

ORLANDO - Srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić je bil najboljši mož na gostovanju prvakov Denver Nuggets pri Washington Wizards. Dvakratni najkoristnejši igralec lige je dosegel 42 točk, 12 skokov in osem podaj ter popeljal zlata zrna do zmage s 113:104. Vodilna ekipa lige Boston Celtics pa se je pobrala po porazu proti Denverju in zmagala v Houstonu.

NEW YORK - Hokejisti moštva New York Rangers so trdno v vodstvu metropolitanske skupine v severnoameriški ligi NHL. Ponoči je New York zmagal na gostovanju v Anaheimu s 5:2, prva zasledovalca Philadelphia in Carolina pa sta izgubila.