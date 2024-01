Pregled - svet, 22. 1. (ponedeljek)

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in več zunanjih ministrov držav članic unije se je zavzelo za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu. Borrell je na zasedanju ministrov predstavil svoj predlog načrta za ponovno oživitev bližnjevzhodnega mirovnega procesa. Dokument po neuradnih informacijah med drugim predvideva čim prejšnjo organizacijo pripravljalne mirovne konference, na kateri bi sodelovali tisti, ki želijo prispevati k miru. Kot je še povedal, pa so se ministri načelno strinjali o vzpostavitvi operacije EU za zagotavljanje varnosti v Rdečem morju, kjer jemenski hutiji napadajo tovorne ladje. Kdaj bi lahko začela delovati, ni želel napovedovati.

GAZA - Izraelska vojska nadaljuje bombardiranje Gaze. Najbolj intenzivno je na jugu enklave. Spopadi so terjali tudi nove smrtne žrtve, skupno je bilo ubitih že 25.295 ljudi. Obstreljevanje se nadaljuje tudi na severu Izraela in jugu Libanona.

LUCKNOW - Indijski premier Narendra Modi je v zgodovinskem mestu Ayodhya na severu Indije simbolično odprl nov hindujski tempelj, ki stoji na mestu, kjer je nekdaj stala mošeja, katere rušenje leta 1992 je sprožilo najhujše verske nemire po osamosvojitvi Indije. Odprtje templja pooseblja zmagoslavje Modijeve hindujske nacionalistične politike in neuraden začetek njegove kampanje za tretji mandat na premierskem položaju.

KIJEV - Poljski premier Donald Tusk je prispel v Ukrajino na pogovore z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in premierjem Denisom Šmihalom. Na obisku je napovedal podporo pri mobilizaciji dodatne vojaške pomoči Zahoda. Danes sicer ni neposredno omenil poljskih avtoprevoznikov, je pa priznal, da obstajajo med državama tudi različna stališča in da bodo o tem govorili, da bi lahko čimprej rešili te težave.

MOSKVA - Rusija je odgovornost za nedeljski napad na terminal za zemeljski plin v bližini Sankt Peterburga v nedeljo pripisala Ukrajini. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je očital Kijevu, da napada civilno infrastrukturo in ljudi. Ukrajinski spletni portal Ukrajinska Pravda je že v nedeljo ob navajanju virov blizu vodstva v Kijevu poročal, da je bila nesreča posledica posebne operacije ukrajinske tajne službe. Terminal naj bi napadli z droni.

KIJEV - Rusija je napadla Ukrajino z osmimi droni, ki pa so jih ukrajinske sile po navedbah Kijeva sestrelile, in sicer v več regijah južnega in osrednjega dela Ukrajine. Poročil o morebitni škodi zaradi ostankov sestreljenih zračnih plovil ni.

WASHINGTON - Guverner Floride Ron DeSantis je v nedeljo zaključil kampanjo za predsedniško nominacijo v republikanski stranki in napovedal, da bo v boju za zmago podprl trenutno vodilnega kandidata in nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kot je dejal, podpornikov ne more prositi za to, da bi še naprej vlagali čas in denar v njegovo kampanjo, če ni jasnega znaka za zmago.

BERLIN - Sovodja skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel je v intervjuju za časnik Financial Times ocenila, da je britanski referendum o izhodu iz Evropske unije dober primer, ki bi mu lahko sledila tudi Nemčija. Referendum o dexitu, kot ga je poimenovala, bi po njenem prepričanju izvedli, če ne bi mogli uresničiti sprememb, za katere si prizadeva AfD. Dejala je, da si njena stranka želi reformirati EU in zmanjšati moč Evropske komisije.

TEHERAN/ISLAMABAD - Iran in Pakistan sta po nedavnih zračnih napadih med državama napovedala ponovno vzpostavitev normalnih diplomatskih odnosov. Veleposlanika obeh držav naj bi se vrnila na svoja položaja, iranski zunanji minister Hosein Amir Abdolahian pa naj bi konec januarja obiskal Islamabad.

SKOPJE - Načrt Evropske komisije je odlična priložnost za vstop držav Zahodnega Balkana na evropski enotni trg in pomembno orodje za pospešitev približevanja EU, so izpostavili voditelji držav Zahodnega Balkana ter predstavniki EU in ZDA. Strinjali so se, da je za vstop na enotni trg EU ključno regionalno povezovanje. Načrt za rast Zahodnega Balkana je sestavljen iz štirih stebrov. Namen prvega je spodbujanje vključevanja v evropski enotni trg, drugi steber predstavlja tesnejše gospodarsko sodelovanje v regiji, tretji izvajanje reform, četrti pa finančna sredstva EU za naložbe in reforme.

DUBLIN/LONDON - Velika Britanija in Irska se soočata s posledicami hudega neurja Isha, ki ponekod že povzroča težave pri oskrbi z elektriko in v prometu. Številne ceste so zaradi podrtih dreves neprevozne, letališča odpovedujejo lete. Na Irskem je bilo v nedeljo brez elektrike 170.000 gospodinjstev. V Veliki Britaniji pa so ponoči zabeležili najmočnejše sunke vetra v zadnjih 10 do 20 letih.

PEKING - Zemeljski plaz v odmaknjenem in goratem predelu jugozahodne Kitajske je zasul 47 ljudi, oblasti so doslej uradno potrdile smrt osmih. Na prizadeto območje v provinci Yunnan so napotili več kot 200 reševalcev, kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k intenzivnim prizadevanjem za rešitev ljudi in preselitev tistih, ki so ostali brez domov.