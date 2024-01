Tudi letos poslovni forum Teksas čuti Slovenijo

Dallas, 22. januarja - Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham Slovenija), Javna agencija Spirit Slovenija in Slovenska turistična organizacija (STO) skupaj s pristojnimi ministrstvi med 21. in 27. januarjem znova pripravljajo poslovni forum Teksas čuti Slovenijo. Vrhunec sta današnji poslovna konferenca in tekma košarkarske lige NBA med Dallasom in Bostonom.