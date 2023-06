STO in hrvaška HTZ s skupno promocijsko kampanjo v ZDA

Ljubljana, 21. junija - Slovenska turistična organizacija (STO) in Hrvaška turistična skupnost (HTZ) letos izvajata skupno promocijsko kampanjo Naturally Yours - taste, feel, Love, katere cilj je krepitev položaja Slovenije in Hrvaške kot atraktivnih celoletnih turističnih destinacij na ameriškem tržišču. Kampanjo je finančno podprla tudi Evropska komisija.