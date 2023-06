Slovenija in blagovne znamke: Od moje dežele do Dončića

Ljubljana, 24. junija - Domače blagovne znamke v Sloveniji od nekdaj uživajo velik ugled in so pomemben položaj ohranile kljub vsem tržnim spremembam. Številne so končale v tuji lasti, a so z leti nastale tudi nove, nekatere z močno mednarodno prepoznavnostjo. Dobro prepoznaven je tudi osrednji turistični slogan, ki je spretno izkoristil posebnost besede Slovenija.