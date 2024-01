Slovensko zdravniško društvo poziva k spoštovanju sporazuma med vlado in Fidesom

Ljubljana, 22. januarja - Slovensko zdravniško društvo poziva k spoštovanju sporazuma, ki sta ga vlada in Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides v začetku lanskega leta sklenila ob mediaciji društva. "Odločevalci naj čim prej najdejo rešitev, ki bo v korist vsem, bolnikom, zdravnikom in javnemu zdravstvu," so sporočili iz društva.