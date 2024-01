V sredo po daljšem premoru nadaljevanje pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij v javnem sektorju

Ljubljana, 22. januarja - Predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja bodo predvidoma v sredo sedli za pogajalsko mizo in po daljšem premoru nadaljevali pogajanja o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi plačnih nesorazmerij. Prihodnji teden naj bi nadaljevali tudi pogajanja v okviru predvidenih plačnih stebrov, torej po dejavnostih.