Ob začetku drugega tedna stavke Fidesa v več ustanovah zbori zdravnikov in zobozdravnikov

Ljubljana, 22. januarja - Začel se je drugi teden stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides. Zjutraj so v več zdravstvenih ustanovah po Sloveniji potekali zbori zdravnikov in zobozdravnikov. V UKC Ljubljana, kjer so se zdravniki zbrali ob 8. uri, so ob tem napovedali zaostritev stavke, med drugim se bodo striktno držali določb kolektivne pogodbe.