V ZDA zaradi zimskih razmer umrlo skoraj 90 ljudi

Washington, 22. januarja - V ZDA so v zadnjem tednu v povezavi z zimskimi razmerami zabeležili že najmanj 89 smrti, več deset tisoč ljudi ostaja brez elektrike. Država se sooča s hudim mrazom in obilnimi snežnimi padavinami, ledene razmere pa naj bi se nadaljevala vse do sredine tedna, poroča britanski BBC.