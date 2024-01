V ZDA zaradi mraza in snega več deset mrtvih

Washington, 20. januarja - V ZDA je v minulem tednu zaradi zimskih razmer umrlo najmanj 50 ljudi, poročajo ameriški mediji. Zelo nizke temperature, sneg in poledica so bili vzrok za številne prometne nesreče ter težave v letalskem prometu, zaprte so bile številne šole, mnoga gospodinjstva so še vedno brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.