Ob valu mrzlega vremena v New Yorku prvič po 700 dneh zapadel sneg

New York, 16. januarja - Oblasti so za več kot 140 milijonov Američanov izdale opozorilo, naj se zaradi nizkih temperatur ne podajo na prosto, ampak ostanejo v zaprtih prostorih in potujejo previdno, saj občutek nizkih temperatur še krepi veter. Ponoči so bile temperature na 80 odstotkov ozemlja ZDA pod lediščem. V New Yorku pa je prvič po 700 dneh zapadel sneg.