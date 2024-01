Ljubljana, 20. januarja - Člani društva Inštitut 1. oktober in podporniki iniciative Glas upokojencev so danes v Ljubljani ustanovili stranko Glas upokojencev. Kot je dejal pobudnik Pavel Rupar, je cilj stranke izboljšati življenje upokojencev ter zagotoviti boljše socialne razmere za delavce in mlade. Napovedal je udeležbo na evropskih in državnozborskih volitvah.