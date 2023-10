Na shodu upokojencev za višje pokojnine in novo stranko

Ljubljana, 18. oktobra - Na Trgu republike v Ljubljani so se danes popoldne na shodu osmič zbrali podporniki Inštituta 1. oktober, ki ga vodi Pavel Rupar, in znova zahtevali dvig pokojnin in ukinitev rtv-prispevka. Zbrani pa so z dvigom rok tudi podprli ustanovitev nove stranke upokojencev.